الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (42) على كأس وزارة الطاقة وكأس إمارة منطقة عسير وكأس جامعة الملك خالد ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019 / 2020م).واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس وزارة الطاقة على مسافة 1600 متر لأفراس الإنتاج جميع الدرجات، والشوط السابع على كأس إمارة منطقة عسير على مسافة 1400 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات، والشوط الثامن على كأس جامعة خالد على مسافة 1400 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات.وسلّم معالي مستشار وزارة الطاقة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم كأس الوزارة للمدرب ممدوح العلي لفوز الفرس (شداوة) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء سالم علي آل علي التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس.كما سلّم وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبدة كأس المنطقة للمشرف الإداري على اسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز سعد بن مشرف لفوز الفرس (بنت الدرعية) العائدة ملكيتها لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط السابع.فيما سلّم وكيل الجامعة المكلف الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي كأس جامعة الملك خالد للمدرب خالد العضياني لفوز الجواد (رجيد) العائد ملكيته لإسطبل خالد فهد منير العضياني الذي حقق المركز الاول في سباق الشوط الثامن.// انتهى //19:33ت م0080