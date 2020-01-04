القاهرة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال مؤتمر "المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب" برئاسة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، وحضور وزراء الشباب والرياضة أعضاء المكتب التنفيذي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبد الرحمن بن عبد الله السحيباني.وقال الوزير صبحي في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر : إن المشاركين في المؤتمر يبحثون الإسهامات والمبادرات الشبابية فيما يخص استخدامات تكنولوجيا المعلومات في مواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وكيف يمكنُ لتلك الإسهامات أن تكون جنبًا إلى جنب مع الجهود الرسمية المعنية بالمواجهة والقضاء على تلك الآفة التي تضرب حاضر ومستقبل الدول العربية والمجتمع الدولي.وأشار الوزير المصري إلى جهود بلاده في التعامل مع قضية الإرهاب بكونها قضية مجتمعية وآفة أخلاقية تحتاج إلى التصدي لها بآلياتٍ مختلفة، مشددًا على أهمية الارتقاء بالإسهامات الشبابية في شتى مجالات البناء والتنمية خاصة قضية مواجهة الإرهاب والتطرف.من جانبه أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها أن الإرهاب آفة خطيرة انتشرت بشكل كبير في المجتمعات مما جعلها خطرًا يهدد حاضر ومستقبل الشعوب في مختلف أرجاء العالم، وباتت تهديدًا صريحًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.وأشارت أبو غزالة إلى أهمية نشر الوعي بين الشباب العربي بأهمية التصدي بمسؤولية للأفكار المتطرفة التي يروج لها جماعات الغلو والتطرف، وإطلاق العنان للمبادرات الشبابية لنشر القيم الدينية الأصيلة التي تدعو للتسامح والاعتدال، وتعزيز مبدأ احترام الاختلاف وقبول الآخر في أوساط الشباب العربي، مبينة أهمية دور مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تكريس جهوده لتكون قضايا الشباب في صلب عمليات الإصلاح والتغيير والتقدم كافة، والعمل على الربط الوثيق بين الشباب وجهود التنمية الشاملة.وشددت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية على ضرورة تفعيل دور الشباب في إحداث التغيير في مجتمعاتهم والعالم، والاستثمار فيهم ومنحهم المزيد من الفرص والدعم، واستثمار طاقاتهم في البناء والإنتاج، مُعربة عن أملها في أن تكون مثل هذه المؤتمرات المهمة مفصلًا محوريًا في توجيه مسارات التنمية المستدامة للشابات والشباب في الدول العربية.// انتهى //19:34ت م0081