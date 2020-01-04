محايل 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسانطلقت دورة بلدية بارق الشتوية السابعة وذلك على أرض ملعب المركز الحضاري أمس، بحضور وكيل محافظ بارق إبراهيم عامر آل منشط وجمع لقاء الافتتاح فريقي غرناطة والفيصل وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وحصل على نجم المباراة لاعب فريق الفيصل محمد السكراني، وفي المباراة الثانية حقق اتحاد الرايات أول انتصار له في الدورة على حساب فريق النجوم بهدفين مقابل هدف، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة مدافع فريق اتحاد الرايات رياض فايع .وفي المباراة الثالثة فاز الأجيال على نظيره الفهد بأربعة أهداف مقابل هدفين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب الأجيال محمد الشمراني، فيما فاز أهلي الجنوب على نظيره الأصيل بهدفين دون رد وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب فريق الأهلي عايض عسيري .// انتهى //20:44ت م0086