محايل 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسنفّذت بلدية محافظة رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 3 محلات تجارية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة، وسجلت عددًا من المخالفات على المحلات التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.// انتهى //20:49ت م0087