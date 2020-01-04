أبوظبي 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //20:57ت م0090