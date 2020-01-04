الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسعقد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين اجتماعاً مع المديرة العلمية لمركز التناسليات في الإبل ، البروفيسور البريطانية جوليان ألكساندرا سكيدمور وذلك على هامش زيارتها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أمس.وناقش رئيس مجلس الإدارة مع البريطانية جوليان العديد من الموضوعات التي تهم الإبل، ممتدحا انجازاتها الكبيرة التي حققتها في مجال أبحاث الإبل التي كان آخرها إنتاج أول إبل مستنسخة في العالم، كما بحث الطرفان سبل التعاون المشترك.وكانت البروفيسور البريطانية جوليان (لولو) ألكساندرا سكيدمور تابعت أمس الجمعة، ختام منافسات الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي جاءت في فئة 100 بيرق المؤسس، وأبدت سعادتها الغامرة بمشاهدة العرض واصفة الأمر بالمذهل، مؤكدة أن ما شاهدته دفعها لمراجعة مواطن جمال الإبل، وأوضحت ان لونها المفضل في الإبل هو الحمر.// انتهى //21:01ت م0091