الظهران 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسدشنت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، بالشراكة الإستراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم المخيم العلمي الثالث للأيتام، بمشاركة ( 150) يتيماً من الطلاب والطالبات المميزين في المرحلة الثانوية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.ويهدف المخيم الذي يستمر (8) أيام ، إلى توسيع مدارك المشاركين في المجالات الحديثة للعلوم والتقنية من خلال انضمامهم إلى 7 مسارات علمية، وصقل مهاراتهم الشخصية، بما يخدم توجهات المملكة ورؤية 2030 في الاستثمار في تعليم أبناء الوطن وتدريبهم وإعداد قادة متميزين يساهمون بشكل فاعل في تنمية المملكة في المستقبل.ونوه عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية عبدالله الخالدي، بدعم الجامعة للمخيم واستمراره هذا العام وتوظيف خبراتها لدعم الأيتام، وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقديم وتدريب الأبناء على المعارف والمهارات التي يستهدفها المخيم العلمي، واكتسابهم عدداً من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات والقيادة ومهارات العمل ضمن الفريق، مشيراً إلى أن الجمعية تنظم أيضاً المخيم العلمي الأول للفتيات في أكاديمية الفوزان بالجامعة بمشاركة (50) فتاة بالتزامن مع المخيم العلمي للطلاب ومنهجيته، بهدف بناء قدرات الفتيات المتميزات مواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تهتم بتعليم المرأة واستثمار طاقاتها وتنمية مواهبها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.من جانبه عدّ عميد شؤون الطلاب بالجامعة رئيس اللجنة المنظمة للمخيم الدكتور أحمد العجيري استضافة الجامعة للمخيم أحد صور التواصل المجتمعي ومسؤوليتها الاجتماعية في خدمة المجتمع، ورصد احتياجاته وتقديمها للخريجين الأكفاء ونشر الدراسات العلمية، لافتاً إلى أن الجامعة وظفت إمكاناتها لإنجاح المخيم وتحقيق أهدافه في مصلحة الأيتام وتطويرهم بتصميم برامج في عدة مسارات علمية من قبل أساتذة متخصصين، كالروبوت، الذكاء الاصطناعي، الطيران والفضاء، تقنية النانو، الطاقة المتجددة، الابتكار والتصنيع، التجارب العلمية في الكيمياء والفيزياء، من خلال محتوى علمي أعد بعناية لتقديم المعارف والمفاهيم العلمية للطلاب حول هذه المجالات الحديثة، والاستفادة من معامل الجامعة، إضافة إلى تنظيم زيارات لوادي الظهران ومعمل الفاب لاب بالوادي للتعرف على مرافقه وأقسامه ودوره، كما تقدم الجامعة الخدمات اللوجستية والوجبات الغذائية والحركة والنقل وتنظم زيارات خارجية إلى مركز إثراء وتوفر الملاعب والمنشآت الرياضية والسكن وترتيبات استضافة الحفل الختامي.// انتهى//.21:01ت م0092