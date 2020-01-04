الدمام 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسوقع مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ( بناء ) أمس مذكرة تعاون لتكامل جهودهما في تحقيق الأهداف المشتركة وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك بمقر المركز بالدمام.وأوضحت مديرة المركز مريم بنت أحمد اليحيا أن المذكرة تهدف إلى العمل المشترك والمساهمة في دعم البرامج التدريبية للأسر المنتجة والأيتام وفق إمكانات الطرفين، وتنفيذ البرامج والمناشط التي تدعم الدور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي الذي يعود بالنفع على الأسر والأيتام.من جانبه نوه مدير عام جمعية "بناء" عبدالله الخالدي، بجهود مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير في مجال دعم المرأة، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان لتحقيق التكامل الإستراتيجي وتمكين المرأة بشكل خاص وتدريبها وتأهيلها وتوظيفها، وخلق فرص واعدة في سوق العمل، وأمهات الأيتام والفتيات اليتيمات بشكل خاص.// انتهى //21:15ت م0093