بغداد 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية عن سقوط عدد من الصواريخ في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء وفي منطقة الجادرية وسط بغداد من دون خسائر.وأفادت في بيان لها عن تعرض قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد إلى هجوم مماثل من دون خسائر، ووعدت الخلية بتقديم مزيد من المعلومات حول الأحداث المذكورة لاحقاً.// انتهى //21:20ت م0094