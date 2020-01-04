الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأبدى سائق الراليات السعودي محمد التويجري قائد أول مركبة مجهزة بالكامل داخل المملكة، اعتمدت للمشاركة في رالي داكار (2020) جاهزيته للمنافسة، حيث سيخوض معركة رالي داكار ابتداءً من يوم الأحد الخامس من شهر يناير الحالي، حيث ستكون الانطلاقة من محافظة جدة مروراً بعددٍ من مناطق المملكة لمدة 12 يومًا بمسافة (8000) كلم حتى نهاية الرالي في مدينة الرياض.ويسعى البطل محمد التويجري لتحقيق نتائج إيحابية ومتميزه في أول مشاركةٍ له في رالي داكار العالمي وهو الذي تسلح بخبراته السابقة في سباقات الراليات التي أقيمت داخل المملكة لعل أبرزها (رالي حائل نيسان الدولي) وبطولة رالي السعودية وقد حقق مراكز متقدمة في مختلف الجولات.وأعرب عن سعادته بالمشاركة في رالي داكار لتمثيل الوطن ورفع اسمه عالياً في المحافل والمناسبات الدولية، رافعاً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بوصفه الداعم الأول لتحقيق طموحات أبناء الوطن، مثنياً بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مؤكداً أن دعم ولاة الأمر زاد من شغفه في اكتساب الخبرات ورسم مسار للمنافسة في المستقبل، من خلال الاحتكاك مع أبطال العالم في سباقات الرالي ولقياس القدرات وتطوير الفريق، مضيفاً بأن الطموح لا ينتهي عند المشاركة في رالي داكار، إلا أن استضافة المملكة لأكبر راليات العالم تشكل حافزاً له للمنافسة وبشراسه على المراكز المتقدمة.‏// انتهى //21:39ت م0095