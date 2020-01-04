المدينة المنورة 9 جماد الأولى 1441هـ الموافق 4 يناير 2020م واسانطلقت أمس في المدينة المنورة سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020م بمشاركة عدد كبير من ملاك الخيل والمهتمين بها وذلك خلال الحفل الأول لميدان الفروسية الذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة شاركت فيها أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات في الشوط الأول .وفاز في الشوط الأول الذي أنطلق بدعم " ميدان فروسية المدينة " بقيمة ١٠٠ ألف ريال ، الجواد " غلا وطني " للمالك عبدالرحمن المرغلاني على مسافة 1000 متر خط مستقيم من مدينة الرياض ، أما الشوط الثاني المخصص للخيل المستوردة لجميع الدرجات دعم " ميدان فروسية المدينة " بقيمة ١٠٠ ألف ريال أيضا فاز بها الجواد " مبلغ " من محافظة الزلفي للمالك أحمد الطيار قطع مسافة 1400 متر ، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح على دعم " ميدان فروسية المدينة " بقيمة ١٠٠ ألف ريال فاز بها الجواد " ناصي الخير " من المدينة المنورة للمالك عدنان الحسيني على مسافة 1600 متر .وكان الشوط الرابع لإنتاج السعودية لجميع الدرجات على كأس " ميدان فروسية المدينة " بلغت جائزة الشوط ١٢٠ ألف ريال مسافة الـ 1600 متر حيث قررت لجنة السباق والتحكيم إعادة الشوط في الحفل الثاني بسبب الانطلاقة الخاطئة ، فيما كان الشوط الخامس للخيل العربية لجميع الدرجات دعم " ميدان فروسية المدينة " بقيمة ١١٠ ألف ريال فاز بها الجواد " لؤي الخالدية " من منطقة نجران للمالك مانع آل حيدر على مسافة 1200 متر .يشار إلى أن موسم سباقات الفروسية أنطلق بمشاركة عدد كبير من المهتمين بسباقات وملاك الخيل ومديري الميادين بموقعه الجديد من خلال إقامة الحفل الأول بين ثمان حفلات سوف تكون مجموع موسم الفروسية للعام الجاري حيث يتكون كل حفل من خمسة أشواط في كل حفل على أن لا تقل جائزة الشوط عن ١٠٠ ألف ريال سعودي .// انتهى //22:39ت م0099