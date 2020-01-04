جدة 9 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم، فريق النصر بكأس السوبر السعودي عقب فوزه على فريق التعاون بمدينة الملك عبدالله الرياضية.وعن مجريات المباراة, بدأ الشوط الأول هجومياً من الفريقين حيث نجح التعاون في تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه ليندر توامبا في الدقيقة 17 وينتهي الشوط بتقدم فريق التعاون بهدف دون رد.ومع بداية شوط المباراة الثاني استطاع حمدالله استغلال خطأ قائد التعاون طلال العبسي ليخطف الكرة ويسجل التعادل بالدقيقة 58، لتنتهي الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي ثم يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي كانت لصالح فريق النصر .يذكر أن فريق النصر كان بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، وفريق التعاون بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .// انتهى //23:28ت م0102