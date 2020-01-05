الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واساقترب فريق الرجاء المغربي من نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بفوزه خارج ملعبه بنتيجة 2-1 على حساب مضيفه مولودية الجزائر الجزائري، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.وأنهى أصحاب الأرض شوط المباراة الأول بالتقدم بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب سامي فريوي في الدقيقة 28 من زمن وأحداث اللقاء.وانتفض لاعبو الرجاء في الشوط الثاني، واستغلوا النقص العددي لمولودية الجزائر بعد طرد اللاعب شمس الدين حراق، وقلبوا التأخر إلى فوز.وسجل ثنائية الفريق الضيف كل من محسن متولي من ركلة جزاء والكونغولي بين مالانجو في الدقيقتين 58 و82 من عمر المباراة.ووضع الرجاء قدماً في الدور نصف النهائي ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة في الإياب الذي يقام يوم 9 فبراير المقبل على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.، لضمان التأهل إلى المرحلة قبل الأخيرة.// انتهى //00:34ت م0105