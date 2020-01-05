تونس 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأوقف السلطات الأمنية التونسية 7 أفارقة على الحدود التونسية الليبية كانوا بصدد اجتياز الحدود نحو تونس خفية .وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم إن النيابة العمومية بمدنين جنوب البلاد أمرت بالاحتفاظ بهم وفتح قضايا عدلية في شأنهم من أجل دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية .وكانت دورية للحرس التونسي ببنقردان جنوب شرق تونس قد ضبطت أول أمس الخميس سبعة أجانب كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية التونسية خلسة .// انتهى //02:11ت م0109