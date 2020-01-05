عدن 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأكد البنك المركزي اليمني أنه يعمل باستقلالية تامة وقادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامة للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته.وتعهد البنك في بيان بعدم السماح بأي إساءة إلى سمعته ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديتة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأهاب البنك المركزي اليمني الجميع عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند إلى أسس مصرفية سليمة وموثوقة، معلنًا استعادته حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك، بعد أن تعرضت لاعتداء في رصيف ميناء عدن، وأشاد في السياق بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف والتي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.// انتهى //02:19ت م0110