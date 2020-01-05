القاهرة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسقامت القوات البحرية المصرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية التي شملت الفرقاطات ولنشات الصواريخ، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.وأوضح المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، إن القوات الجوية اشتركت في التدريب بالمروحيات الحديثة طراز( كاموف) وطائرات ( الأباتشي ) وطائرات (f-16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك)، في ظل وقاية من عناصر الدفاع الجوي واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.وتميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال، مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية، كما شهد تنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات.//انتهى//02:28ت م0111