الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك وولي العهد: حريصون على استقرار العراق.أمير عسير يفتتح مشروع الواجهة البحرية بالحريضة.مالية الشورى تدرس تحصيل الزكاة من البنوك على الودائع.محكمة تلزم أبـاً بدفع نصف مليون لطليقته وأبنائها.لجنة دراسة «الدخان الجديد» تقر بوجود اختلاف في النكهة.انطلاق مهرجان ربيع بريدة بأكثر من 80 فعالية.أكثر من خمسة آلاف زائر لكرنفال الزهور بالأحساء.مشاركة 40 أسرة منتجة بمهرجان «ربيع الدرب».أميركا تنهي توكيل إيران وتعيدها لما قبل 1979م.التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق.احتفالات عراقية بمصرع الإرهابي قاسم سليماني.محللون أميركيون :إيران فشلت في قراءة استراتيجية ترمب.الحوثي ينهب رسوم عبور الأجواء اليمنية.سنوات الحرب في سورية خلفت الإرهاب والتشريد والقتل.النواب الليبي يُلغي مذكرتي تفاهم أمني وعسكري مع تركيا.// يتبع //07:18ت م0003