وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( للصناعة عنوان مستقل ) : بات اليوم للصناعة السعودية عنوان مستقل، ورؤية محددة، وطموح مُتجدد ليس له نهاية، بعدما بدأت وزارة الصناعة في المملكة مزاولة مهام عملها، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر أغسطس الماضي، بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة، تُنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.واضافت : ففي وقت مبكر جداً، أدركت رؤية 2030 أن الصناعة من أهم مقومات التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي معاً؛ ليس لسبب سوى أنها تجعل المواد الخام أكثر ملاءمة لمتطلبات الإنسان وحاجاته وزيادة رفاهيته، يُضاف إلى ذلك، قدرتها على رفع مستوى الحياة الاقتصادية للدولة والمواطنين، وزيادة الدخل القومي، وتشغيل الأيدي العاملة والتقليل من نسبة البطالة واستثمار موارد البلاد. ومن هنا، عملت الرؤية على النهوض السريع والمُتقن بالقطاع، فكان الأمر الملكي بفصل «الصناعة» في وزارة مستقلة، عن وزارة الطاقة. وهي خطوة تمهد الطريق لتأسيس قطاع صناعي متطور ومزدهر، قادر على أن يساهم بما لا يقل عن 20 في المئة من الدخل القومي للمملكة، وهي النسبة التي بلغتها قطاعات الصناعة في الدول المتقدمة.وختمت : يمكن التأكيد على أن بدء ممارسة وزارة الصناعة لصلاحياتها، سيكون بمثابة الحد الفاصل بين عهدين؛ الأول لم يقم فيه قطاع الصناعة بالدور المطلوب منه في تنمية الاقتصاد السعودي خلال العقود الماضية، بسبب اصطدامه بالكثير من المعوقات والتحديات، التي أربكت القطاع، وقيدت انطلاقته، والعهد الثاني ظهرت ملامحه جلية ومفعمة بالأمل، بعدما استعدت فيه الوزارة الجديدة «مبكراً» لمتطلبات المرحلة المقبلة، وكأنها قررت ألا تضيع وقتاً في الدخول مباشرة في برامج عمل رؤية 2030، فأعلنت أنها ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) من أجل تحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، ودعم القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة. ويبقى أهم ما أعلنته الوزارة وراهنت عليه، دعم عمليات التصدير، سعياً منها للانفتاح على الأسواق العالمية، حتى تصبح المنتجات السعودية رقماً مهماً في منظومة الاقتصاد الدولي، وهذا هدف رئيسي للرؤية، حرصت عليه المملكة ودعمته من خلال بنود الاتفاقات التي وقعتها مع الدول الكبرى، وتضمنت نقل التقنية، وتوطين الصناعات العسكرية وغيرها.// يتبع //07:18ت م0004