طرابلس 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 5 يناير 2020 م واسأدانت البعثة الأممية في ليبيا بأشد العبارات استهداف الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة طرابلس الذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، معبرةً عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وأكدت في بيان لها اليوم أن التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية.واختتمت البعثة البيان بالتنويه إلى أن التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب.يذكر أن قصف الكلية العسكرية بطرابلس الليلة الماضية أسفر عن 28 قتيل وإصابة 18 آخرين.// انتهى //08:59ت م0009