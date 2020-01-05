طرابلس 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 5 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان مجلس النواب إلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي، مطالبًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق كما صوت المجلس بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق في مجال التعاون الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية.وأشارت إلى تواصل السخط والغضب في جل المدن الليبية من خلال مظاهرات رافضة للاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الحكومة التركية، وعزم أنقرة إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق.ونوهت صحف الأحد إلى أن سفارة الولايات المتحدة عقدت اجتماعًا لخبراء أمريكيين مع ممثلين عن حكومة الوفاق لتحديد خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات التي وصفتها السفارة بأنها واحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في ليبيا، مشيدةً باستعداد حكومة الوفاق لـ«معالجة هذه القضية.وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، وإعرابه عن قلقه بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، معلنًا قلقه للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الحوار السياسي.// انتهى //09:10ت م0010