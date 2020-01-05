عام / "الأرصاد" : نشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
الأحد 1441/5/10 هـ الموافق 2020/01/05 م واس
جدة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية ورابغ.
وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ نشاطها - بمشيئة الله تعالى - الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.
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09:16ت م
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