جدة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية ورابغ.وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ نشاطها - بمشيئة الله تعالى - الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.// انتهى //09:16ت م0011