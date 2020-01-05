نجران 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسسلمت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أكثر من 1600 وثيقة تخرج في 34 مدينة عبر البريد الممتاز، العام الفائت 2019م، في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة ومؤسسة البريد السعودي لتوصيل الوثائق لمنازل الخريجين والخريجات.وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة وفرت خدمة توصيل الوثائق إلى مواقع الخريجين والخريجات، من خلال تحديث العنوان الوطني عبر البوابة، امتداداً لما تقدمه الجامعة من تسهيلات لطلابها وطالباتها لتوفير الوقت والجهد.وأبان الدكتور العمري أن هذه الخدمة تأتي ضمن أكثر من 70 خدمة إلكترونية متكاملة تقدمها البوابة الإلكترونية لعمادة القبول والتسجيل.// انتهى //10:11ت م0016