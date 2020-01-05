القدس المحتلة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 5 يناير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة مواطنين فلسطينيين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس أن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من غسان عليان أبو عزيز، ووسيم عبيد أبو نايف، وفراس طارق مصطفى، ومرعي درباس، وفراس طارق مصطفى، وهيثم الأسمر، وداوود عليان أبو محمد، وأكرم عطية أبو السمير، ووسام أبو الحمص بهلول، وعمران مصطفى أبو موسى، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها في البلدة.// انتهى //10:17ت م0018