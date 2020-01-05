الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واستنطلق في الأول من فبراير القادم، أعمال المؤتمر العلمي التاسع للجمعية السعودية لجراحة العظام، حيث يناقش المشاركون المستجدات العلمية في جراحة العظام وتبادل الخبرات في هذا المجال.وأوضح رئيس الجمعية السعودية لجراحة العظام رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز الجريان، أن المؤتمر سيقدم أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام بمشاركة متحدثون من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا ودول الخليج والمملكة، بجانب التعاون مع جمعيات عالمية في نفس المجال، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش عدد من المحاور المهمة في مجال جراحة العظام كجراحة تغيير المفاصل، وجراحة الطب الرياضي، وجراحة الكسور، وجراحة عظام الأطفال، وجراحات الطرف العلوي، وتشوهات الأطراف والقدم والكاحل، وسيتضمن المؤتمر برنامج علمي للأوراق البحثية المقدمة، بجانب ورش عمل تتضمن تطبيقاً عملياً لجراحات العظام، كما وسيشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر شركات عالمية متخصصة في مجال جراحة العظام لعرض أحدث التقنيات في مجال جراحة العظام.وأكد الجريان بأن انعقاد مثل هذه المؤتمرات يعكس مدى التطور في المجال الصحي والتدريب الطبي والبحث العلمي في المملكة، مشيرا ًإلى أن المؤتمر العلمي للجمعية السعودية لجراحة العظام يشهد في كل نسخة توسع في المحاور العلمية واهتمام من قبل جراحي العظام على مستوى العالم للمشاركة فيه، مقدماً شكره للجان العلمية والتنظيمية ورؤساء الشعب في الجمعية على ما يقدمونه من جهود كبيرة لتنظيم هذا المؤتمر.يذكر أن الجمعية السعودية لجراحة العظام هي إحدى الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود، حيث صدرت الموافقة على إنشائها عام 1426 هـ.// انتهى //10:27ت م0019