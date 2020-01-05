مكة المكرمة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسبدأت في مكة المكرمة ، يوم أمس الأول الدراستين الأولية والتأسيسية للشارة الخشبية التي تًنظمها لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش في مكة المكرمة للمرشدات، بمشاركة 40 دارسة في الأولية ، و30 دارسة في التأسيسية .وأوضح المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش نزار فقيها، أن الدراستين التي تُشرف عليها جمعية الكشافة العربية السعودية، وتنظمها اللجنة بالتعاون مع كلية التقنية في مكة المكرمة، يقوم بالتدريب فيها قيادات كشفيات مؤهلات من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر، ومن المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان، ومن جمعية الكشافة التونسية.وأشار فقيها إلى أن برنامج الدراستين الذي يستمر إلى يوم الثلاثاء القادم، يتضمن العديد من الجلسات التدريبية المعتمدة للدراستين في التأهيل القيادي المتسق مع السياسة العالمية لتنمية القيادات الكشفية.// انتهى //10:30ت م0020