المدينة المنورة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسيُعني مشروع حفظ النعمة التي تشرف عليه جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري الذي يعمل وفق معايير صحة وسلامة الغذاء HACCP، بحفظ فائض الأطعمة من الولائم والمناسبات وإعادة تأهيلها وتقديمها لصالح الأسر المحتاجة والمستفيدة رغبة في حماية المجتمع من العواقب الوخيمة التي قد تقع جراء الإسراف في الأطعمة، وذلك بإدخال الفرح والسرور على الأسر المحتاجة.ويهدف المشروع الذي يتميز عن باقي المشاريع المماثلة بتواجد كوادر متخصصة بالمشروع في مجال الأغذية والمشروبات والحرص على توزيع الأطعمة بعد تأهيلها في الموقع وفق أفضل وأحدث التجهيزات وبمهنية واحترافية عالية، إلى الاستفادة المثلى من فائض الطعام لخدمة شرائح المجتمع المحتاجة والتوعية المجتمعية بخطورة إهدار النعمة والتشغيل وفق معايير أداء متميزة وأساليب إدارية حديثة وكوادر بشرية متخصصة وإيجاد بدائل وتقنيات متطورة للاستفادة من فائض الأطعمة من خلال التدوير والتصنيع وتنمية الوعي المجتمعي لدعم المشروع وللحفاظ على النعمة وكذلك تنمية الموارد المالية لدعم المشروع وتحقيق استدامته.// انتهى //10:58ت م0024