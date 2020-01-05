الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسبينت صحة نجران أن مستشفياتها قدمت خدماتها لأكثر من 1.2 مليون مراجع ،كما تم إجراء نحو 20 ألف عملية ناجحة خلال العام الماضي 2019.وأضافت أن مركز القلب في مستشفى الملك خالد قد أجرى 103 عمليات قلب مفتوح، و 1120 قسطرة تشخيصية، و 960 قسطرة علاجية، فيما بلغ عدد المستفيدين من المراكز المتخصصة في مستشفى الملك خالد، نحو 40 ألف مستفيد، منهم 15019 في الغسيل الكلوي، كما استقبلت عيادات مركز الأورام 4510 مراجعين ونجح في إجراء 10 عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني وإجراء 10 عمليات استئصال لأورام الغشاء البريتوني مع العلاج الكيماوي المسخن HIPEC ، إضافة إلى خدمة 16825 مريض في مركز السكري، وأجرى مركز السمنة 124 عملية لعلاج السمنة المفرطة، و1357 مستفيد من خدمات المناظير الجراحية.ونجح مركز طب العيون في إجراء 3194 عملية، منها 1189 عملية تصحيح نظر، فيما يتعلق بإحصائيات مركز طب الأسنان التخصصي في نجران، بلغت عمليات جراحة الفم والفكين 512 عملية، إضافة إلى 1450 تركيبات ثابتة، 262 التركيبات المتحركة، 577 حالة تقويم للأسنان، 39667 الحشو الزجاجي والتجميلي.وفيما يتعلق بالرعاية الصحية المنزلية،بلغ عدد المرضى المسجلين في البرنامج 1089 مريض، فيما بلغ عدد الزيارات المنزلية أكثر من 25 ألف زيارة.ونفذت إدارة المختبرات وبنوك الدم 484 ألف فحص مختبري و 30 حملة للتبرع بالدم شارك فيها 10400 متبرع وفحص 6301 ما قبل الزواج.يذكر أن عدد المستشفيات التي تم اعتمادها من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" بلغ 5 مستشفيات بعد اعتماد مستشفى شرورة ومستشفى حبونا في 2019، فيما تم اعتماد 4 مراكز رعاية صحية أولية في 2019، ليصبح العدد الإجمالي 14 مركزاً .// انتهى //11:02ت م0025