حائل 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1441هـ، برنامج "أصول العلم"، وهو برنامج شرعي في مختلف العلوم الشرعية كالعقيدة والفقه وأصوله ومصطلح الحديث والنحو وعلوم التفسير، وذلك في جامع عامر أل خشيل.واشتمل البرنامج على 6 دورات علمية وعدد 7 مقرارات، كما تم توزيع 350 متن و30 درساً مشروحاً، استفاد منها 85 طالباً.يذكر أن المكتب يهدف من هذه الأعمال إلى تخريج نخبة من طلبة العلم في المنطقة.// انتهى //13:02ت م0054