الكويت 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 5 يناير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 8ر233 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6048 نقطة بنسبة 72ر3 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر257 مليون سهم تمت من خلال 11213 صفقة نقدية بقيمة 4ر71 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر131 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4778 نقطة بنسبة 68ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر138 مليون سهم تمت عبر 5005 صفقات نقدية بقيمة تسعة ملايين دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر283 نقطة ليصل إلى مستوى 6692 نقطة بنسبة 07ر4 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 119 مليون سهم تمت عبر 6208 صفقات بقيمة 4ر62 مليون دينار.// انتهى //13:12ت م0059