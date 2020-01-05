المدينة المنورة 10 جماد الأولى 1441هـ الموافق 5 يناير 2020م واستفقد معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني وعدد من منسوبي الجامعة اليوم, مشروع التلفزيون التعليمي بالجامعة ، للوقوف على سير العمل ونسبة الإنجاز .واستمع معالية لشرح عن سير عمل المشروع وما وصل إليه من نسبة إنجاز، مطالبا معاليه من الشركات المنفذة تسليم العمل في الوقت المحدد وفق المواصفات والمعايير التي تتوافق مع الجودة و تتطلع إليها الجامعة كما تضمنت الزيارة عدة مواقع ومباني للجامعة .وأكد معالية أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات، تساعدهم على الإبداع والتميّز في الدراسة، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تجهيزه وفق أحدث التقنيات المتطورة لمواكبة التعليم بالطرق الحديثة .//انتهى//14:25ت م0087