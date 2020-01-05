عام / سمو أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة
الأحد 1441/5/10 هـ الموافق 2020/01/05 م واس
جدة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، رئيس المحكمة الجزائية بجدة المكلف حديثاً الشيخ عبدالملك السنان.
وهنأ سموه الشيخ السنان , متمنياً له التوفيق والسداد.
من جانبه قدّم رئيس محكمة جدة الجزائية المكلف شكره لسموه , سائلاً الله عزل وجل أن يكون عند حسن الظن.
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14:55ت م
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