جدة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، رئيس المحكمة الجزائية بجدة المكلف حديثاً الشيخ عبدالملك السنان.وهنأ سموه الشيخ السنان , متمنياً له التوفيق والسداد.من جانبه قدّم رئيس محكمة جدة الجزائية المكلف شكره لسموه , سائلاً الله عزل وجل أن يكون عند حسن الظن.// انتهى //14:55ت م0097