الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسنظمت الجمعية الأهلية للأيتام ذوي الظروف الخاصة بمنطقة الرياض "كيان" بالتعاون مع أحد المراكز الطبية المتخصصة بعلاج الأسنان مساء أمس مبادرة توعوية لأبناء الجمعية تهدف إلى تعريف الأيتام بكيفية الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة والكشف المبكر لتسوس الأسنان.وأوضح طبيب الأسنان الدكتور فهد العميرة أن عدد فريق المبادرة 17 متطوعا ومتطوعة، مبينا أن هذه المبادرة قدمت عدة أركان توعوية ووقائية وتثقيفية، وحولت بعض الحالات للمركز لإجراء العلاج التحفظي اللازم .وقد ثمنت رئيس مجلس إدارة الجمعية سمها بنت سعيد الغامدي ما قام به فريق المبادرة من جهود للحفاظ على صحة أسنان الأيتام وتوعيتهم وتثقيفهم ، متمنية الاستمرار في إقامة وتفعيل مثل هذه المبادرات.حضر المبادرة عدد من بنات كيان المتزوجات ومن الأسر البديلة وأطفال دار الحضانة الاجتماعية وعدد من منسوبات الجمعية وموظفاتها.// انتهى //14:58ت م0099