الدمام 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خطة ميدانية مع أول أيام إجازة الربيع، لهذا العام ١٤٤١من خلال الحضور الميداني .وتهدف الخطة التي تنفذها مراكز الهيئة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية في الأماكن العامة والمتنزهات الى توزيع المطبوعات العامة التوعوية والتوجيهية والوقائية التي تصدرها الهيئة .// انتهى //14:59ت م0100