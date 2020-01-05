صنعاء 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال شهر ديسمبر الماضي 3,289 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1,467 شخصًا، وعيادة النساء 450 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 105 أفراد، وقسم التحصين 323 مريضًا، وعيادة التغذية 379 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 672 فردًا.كما راجع قسم الرعاية الصحية 1,180 شخصًا، وأجري الفحص المختبري ل 2,026 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 5,966 فردًا.// انتهى //16:42ت م0120