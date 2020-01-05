الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال شهر ديسمبر الماضي 2,775 مستفيدًا، وقسم الباطنية 1,402 شخص، وعيادة الصحة الإنجابية 272 مستفيدًا ، وقسم المصابين بالأوبئة 2,466 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 4,866 مراجعًا، فيما نفذ 42 نشاطًا للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 2,897 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 7,383 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 24 حالة، و قسم الإحالة الطبية 56 مستفيدًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 5,474 مريضًا.// انتهى //16:48ت م0123