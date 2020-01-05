باماكو 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسدعت الحكومة المالية المواطنين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الوقوع في فخ أعداء السلام، وذلك بعد خروج مظاهرة في دائرة باندياغارا وسط البلاد، رفضًا لوجود القوات الأجنبية في مالي.وقالت الحكومة المالية في بيان : إنها تتابع بقلق الاحتجاجات الدائرة بدائرة باندياغارا، التي تستهدف قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، وتطالب بمغادرتها ، معربة عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال المشككة في الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية والشركاء الدوليون، لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام في مالي .وأضاف البيان أن وجود قوات المينوسما بمالي، بهدف ضمان احترام الوحدة الوطنية، والسلامة الترابية والسيادة الوطنية لدولة مالي .كما عبرت الحكومة المالية في هذا الصدد عن دعمها وكامل تضامنها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وعناصر قوات (مينوسما)، وكل الدول المساهمة بقواتها من أجل السلام والمصالحة.// انتهى //16:50ت م0124