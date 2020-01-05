بريدة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسيشهد مهرجان ربيع بريدة 41 مشاركة فاعله لأكثر من 12 جهة حكومية تقدم مجموعة من الخدمات التوعية والتعريفية والتثقيفية للزوار ، والتي تجد إقبالاً ملموساً للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها .وتأتي مشاركة الجهات الحكومية تأكيدا على استهداف خدمة المواطن بالدرجة الاولى ، وتحقيق تطلعات ولي الأمر في منظومه مؤسسية ومدنية تدفع بعجلة التطور والتنمية ، بالإضافه إلى التوعية بمتطلبات تحقيق المواطنه الفعاله والإيجابية بتكريس شعور حفظ المال العام والحفاظ على مصالح الدولة، إذ تعمل تلك الجهات الحكومية على دفع المزيد من الخدمات والمهام المعنية لتحقيق مصالح الوطن .يشار إلى أن مهرجان ربيع بريدة يقدم للزوار أكثر من 80 فعالية ترويحية وترفيهية ورياضية وثقافية، بتنظيم أمانة منطقة القصيم ،بمنتزه القصيم الوطني بعريق الطرفية .// انتهى //16:50ت م0125