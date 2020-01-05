المكلا 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة 103 عملية جراحية، منها 23 عملية لجراحة القلب المفتوح و 80 حالة قسطرة قلب.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها .//انتهى//16:53ت م0126