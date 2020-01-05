اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم
الأحد 1441/5/10 هـ الموافق 2020/01/05 م واس
صنعاء 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.
وجرى خلال شهر ديسمبر الماضي ضخ 854,250 لترًا من مياه الشرب، وضخ 1,041,250 لترًا من المياه الصالحة للاستخدام، وإجراء 12 حملة للنظافة، وتوزيع 500 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.
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16:56ت م
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