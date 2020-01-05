صنعاء 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.وجرى خلال شهر ديسمبر الماضي ضخ 854,250 لترًا من مياه الشرب، وضخ 1,041,250 لترًا من المياه الصالحة للاستخدام، وإجراء 12 حملة للنظافة، وتوزيع 500 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.//انتهى//16:56ت م0128