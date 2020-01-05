تبوك 10 جماد الأولى 1441هـ الموافق 05 يناير 2020م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك غداً، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك السعودية، لقاءً للمخلصين الجمركيين، وذلك بمقر الغرفة في مدينة تبوك.وأوضحت غرفة تبوك أن اللقاء يهدف إلى تطوير الأعمال الجمركية بجميع جوانبها، والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه المخلص الجمركي والاطلاع على المخالفات الجمركية، داعية أصحاب المكاتب الجمركية والمهتمين كافة إلى الحضور والاستفادة مما يتم طرحه باللقاء.وأبانت الغرفة أن اللقاء يأتي انطلاقاً من دور الغرفة في الإسهام والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة وتقديم التسهيلات للقطاعات التجارية ورجال الأعمال والمهتمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة المجال للحضور من المخلصين وغيرهم، لإثراء اللقاء بالمناقشة وإبداء المقترحات التي من شأنها المساهمة في عملية تسريع وتسهيل عمليتي الاستيراد والتصدير.//انتهى //16:56ت م0129