الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واساستقبل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين في مكتبه بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الأستاذة بسمة بنت عبدالعزيز الميمان.وتحدث معاليه خلال اللقاء عن أهمية الإعلام ورسالته في إيصال الحقائق إلى المجتمعات قاطبة ومن ذلك ما تقوم به " واس" من مهام تركز على إيصال صورة الوطن إلى الخارج بكل موثوقية، مبينًا أهمية دور المملكة في المنظمات الدولية ومن ذلك منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.وتجولت الضيفة خلال الزيارة في مبنى "واس"، شملت إدارات : التحرير، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، ثم شاهدت المركز الإعلامي الذي يضم مسرحًا وأستديوهات نقل وصالات استقبال لاستضافة أي فعالية وطنية.من جهتها ثمنت بسمة الميمان الجهود التي تقوم بها "واس" في مجال نقل الأخبار المحلية وإبرازها للعالم بمختلف اللغات لكي يصل صوت الوطن إلى مختلف الشعوب.// انتهى //17:03ت م0131