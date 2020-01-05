روما 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسحقق فريق لاتسيو الفوز أمام مضيفه فريق بريشيا عن طريق لاعبه إيموبيلي في الوقت بدل الضائع بنتيجة 2 - 1 في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفع إيموبيلي رصيد إلى 19 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين ، رافعاً رصيد فريقه إلى 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر ويوفنتوس الثاني قبل خوض كل منهما مباراته في هذه المرحلة غدا الاثنين، علما بأن للاتسيو مباراة مؤجلة من مرحلة سابقة.// انتهى //17:15ت م0133