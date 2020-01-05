الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسزار عدد من أعضاء وعضوات الجمعية الأهلية للمتقاعدين بالرياض أمس، محافظة الحريق، بهدف التعرف على المحافظة والاستمتاع بأجواء مزارعها، بالإضافة إلى زيارة مزارع الحمضيات والفواكه ومهرجان الحريق الرابع للحمضيات.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للمتقاعدين بالرياض اللواء الركن المتقاعد صالح بن منصور القرشي أن الجمعية تسعى إلى تحقيق رغبات المتقاعدين في الرحلات الداخلية للتعرف على محافظات الوطن وما فيها من معالم تاريخية وسياحية ومهرجانات، من أجل الترفيه عنهم واستمتاعهم بأجواء المحافظات، حيث تقوم الجمعية برحلات متعددة.// انتهى //18:07ت م0143