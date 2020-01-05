الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسأظهر مؤشر النضج للخدمات الحكومية الرقمية الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسِّر" في تقريره للربع الثالث من العام الجاري، تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الرقمية؛ لتكون بذلك أحد أفضل الجهات حكومية تقديمًا للخدمات الرقمية وتيسيرًا لإجراءاتها.ويُعد مؤشر مستوى النضج أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في برنامج التحول الوطني 2020, حيث يحلل مستوى الرقمنة ونضج الإجراءات للخدمات الحكومية الرئيسة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، ويبلغ عدد الخدمات المسجلة في منصة الخدمات الحكومية (3474) خدمة مقدمة من (142) جهة حكومية.يذكر أن المؤشر هو أداة لتقييم مستوى التطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويساعد هذا المؤشر على رفع مستوى نضج إجراءات الاعمال في الخدمات الرقمية بالإضافة على تشجيع الجهات الحكومية على رفع مستوى الشفافية، بهدف رفع كفاءة الأعمال، والوصول إلى رضا المستفيدين.// انتهى //18:26ت م0146