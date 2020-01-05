السيح 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسافتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، فعاليات "مهرجان ليالي الشتوية" التي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية واللجان الاجتماعية ، وذلك بمقر المهرجان في الساحة المجاورة لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح.‏وتجول محافظ الخرج في أجنحة وأركان المهرجان واستمع إلى شرح وافٍ من اللجنة المنظمة للمهرجان وممثلي الجهات الحكومية واللجان الاجتماعية المشاركة.ويشتمل المهرجان الذي يستمر ستة أيام على العديد من الفعاليات والبرامج والمناشط التراثية والثقافية والترويحية التي تعبر عن تراث مدن ومراكز وقرى الخرج، ‏كما يضم خيمة للضيافة لاستقبال الوفود والزوار ، وأركانًا للتوعية الصحية بمشاركة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية ، وفعاليات مسرح الطفل ، وأمسيات شعرية، وعروض السيارات المعدلة ، بجانب العروض الشعبية والتراثية ، وأجنحة الأسر المنتجة التي ستعرض العديد من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية.// انتهى //18:26ت م0147