القاهرة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسأهدر فريق المقاولون العرب فرصة تصدر ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بصورة مؤقتة، عقب تعادله مع ضيفه مصر المقاصة بهدف لكل منهما اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.وبقي المقاولون في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر الذي يستضيف إف سي مصر في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراة مؤجلة.// انتهى //18:29ت م0148