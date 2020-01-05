بغداد 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم مرتفعا بنسبة0.61% ,متوقفا عند 497.4 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 15 شركة, وانخفاض أسهم 8 , فيما حافظت 13شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,733,804,984سهمًا,بقيمة 496,974,396 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 500 صفقة , شملت 36 شركة مساهمة , من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .// انتهى //18:29ت م0149