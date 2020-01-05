تونس 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واستقدم فريق الترجي التونسي للمركز الثاني في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه على مستقبل سليمان بهدف دون رد اليوم الأحد في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الرابعة للمسابقة.وارتفع رصيد الترجي، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم دون أن يتلقى أي خسارة إلى 25 نقطة من تسع مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المنستيري (المتصدر) الذي خاض 12 مباراة, وتوقف رصيد مستقبل سليمان عند 14 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //18:34ت م0150