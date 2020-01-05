برلين 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واستأهلت أستراليا لدور الثمانية ببطولة كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، التي تقام على ملاعبها حاليا، عقب تغلبها 3 - 0 على كندا، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مرحلة المجموعات للبطولة التي شهدت أيضا فوز ألمانيا 2 - 1 على اليونان.وعقب فوزها على ألمانيا أول أمس الجمعة، تصدرت أستراليا ترتيب المجموعة، بعد فوز جون ميلمان وأليكس دي منوار في مباراتي الفردي، لكن لم تضمن صعودها للدور المقبل سوى بعد فوز ألمانيا على اليونان، في المواجهة المثيرة التي جرت بينهما.وسجلت إيطاليا فوزها الأول في المجموعة الخامسة، بعدما تغلبت 2 - 1 على النرويج، فيما حسمت روسيا مواجهاتها مع الولايات المتحدة.يذكر أن بطولة كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، التي انطلقت نسختها الأولى هذا العام، تضم 24 فريقا، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، بواقع أربع فرق في كل مجموعة، علما بأنها سوف تختتم في 12 يناير الجاري.// انتهى //18:42ت م0153