الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسافتتحت صاحبة السمو الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة أمس الأول, "متحف الرواق التراِثي" النسائي في الرياض, الذي أنشأته تذكار الخثلان.وفور وصول سموها قصت الشريط إيذانا بافتتاح المتحف، ثم تجولت في أرجائه مرورًا بقاعاته وجناح المرأة عبر العصور.وأشادت سموها, بالمتحف الذي يعد صرحًا تراثيًا يستحق من الجميع التشجيع، معبرة عن سعادتها لما رأته في جناح المرأة عبر العصور الذي يعنى بتوثيق نجاحات المرأة السعودية وحياتها في الماضي، منوهة بما تحظى به المرأة من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإتاحة الفرصة لها للدخول في مختلف المجلات ومنها المتاحف النسائية.ودعت الأميرة لطيفة بنت ثنيان، القطاع الخاص والعام إلى تقديم الدعم لصاحبة المتحف ليتسنى لها إكمال عملها المتحفي.من جهتها أوضحت صاحبة المتحف تذكار الخثلان, أن المتحف يعد وسيلة للبحث والعلم ويهدف إلى جمع التراث وإبراز دور المرأة السعودية وحياتها والأدوات التي تستخدمها في جوانبها كافة, لافتة النظر إلى أن المتحف سيفتح أبوابه للزوار ويستقبل طلبة المدارس.// انتهى //18:51ت م0156